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Землетруси в турецькій провінції Хатай: кількість постраждалих різко зросла

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Вівторок 21 лютого 2023 04:45
Землетруси в турецькій провінції Хатай: кількість постраждалих різко зросла Фото: Кількість постраждалих унаслідок землетрусів у Туреччині зросла до 294 осіб (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Унаслідок двох землетрусів, що сталися 20 лютого у турецькій провінції Хатай, постраждали майже 300 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МОЗ Туреччини Фахреттіна Коджі.

"У нас 294 поранених внаслідок двох землетрусів, що сталися сьогодні ввечері в Хатаї", - зазначив міністр.

Коджа вказав, що 18 постраждалих перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, 20 лютого в Туреччині зафіксували землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у затоці Хатай.

Окрім цього, 19 лютого стало відомо, що кількість загиблих через землетруси в Туреччині, які сталися 6 лютого, перевищила 40 тисяч людей.

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