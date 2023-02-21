Землетрясения в турецкой провинции Хатай: количество пострадавших резко возросло

В результате двух землетрясений, произошедших 20 февраля в турецкой провинции Хатай, пострадали почти 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи.

Коджа указал, что 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"У нас 294 раненых в результате двух землетрясений, произошедших сегодня вечером в Хатае", - отметил министр.

Напомним, 20 февраля в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром в заливе Хатай.

Кроме этого, 19 февраля стало известно, что число погибших из-за произошедших 6 февраля землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.