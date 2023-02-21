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Землетрясения в турецкой провинции Хатай: количество пострадавших резко возросло

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Вторник 21 февраля 2023 04:45
Землетрясения в турецкой провинции Хатай: количество пострадавших резко возросло Фото: Число пострадавших в результате землетрясений в Турции возросло до 294 человек (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В результате двух землетрясений, произошедших 20 февраля в турецкой провинции Хатай, пострадали почти 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи.

"У нас 294 раненых в результате двух землетрясений, произошедших сегодня вечером в Хатае", - отметил министр.

Коджа указал, что 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 20 февраля в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром в заливе Хатай.

Кроме этого, 19 февраля стало известно, что число погибших из-за произошедших 6 февраля землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек.

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