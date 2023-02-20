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Землетруси в Туреччині: влада заявила про перші жертви

Фото: У Туреччині загинули троє людей через сьогоднішні землетруси (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Туреччині внаслідок сьогоднішніх землетрусів загинули троє людей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Внаслідок землетрусу в Хатаї загинули 3 людини, а 213 людей було доставлено до лікарень", - заявив він.

При цьому він додав, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, сьогодні в Туреччині стався землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у затоці Хатай. Глибина землетрусу становила 16,74 кілометра.

Крім того, 19 лютого стало відомо, що кількість загиблих через землетруси в Туреччині, які сталися 6 лютого, перевищила 40 тисяч людей.

Додамо, що 18 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,1.

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