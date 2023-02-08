UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Землетруси у Туреччині: посол подякував Україні за допомогу

Фото: Посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере (qirim.news)
Автор: Олег Васьків

У Туреччині висловили вдячність Україні за допомогу та підтримку в боротьбі з наслідками землетрусів, що сталися напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео турецького дипломата Ягмура Гюльдере у Twitter.

Посол Туреччини в Україні зазначив, що величезна катастрофа забрала життя тисяч людей, ще більше - постраждали.

"Президент Володимир Зеленський підписав наказ про надання гуманітарної допомоги. Ми на зв'язку стосовно цієї допомоги і високо цінуємо таку підтримку в тяжкі для України часи", - зазначив Гюльдере.

Дипломат додав, що небайдужі українці на знак скорботи за загиблими внаслідок землетрусів принесли до посольства квіти, іграшки та лампадки.

Нагадаємо, кількість загиблих від потужних землетрусів на території Туреччини сягнула 5 434 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция