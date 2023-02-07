Кількість загиблих від землетрусів в Туреччині і Сирії перевищила 7200 людей

Кількість загиблих від потужних землетрусів на території Туреччини і Сирії сягнула 7266 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджи, в його країні загинуло 5434 людини. На території ж Сирії відомо про 1832 жертви.

Нагадаємо, вчора в Туреччині, Сирії та Лівані почалися потужні землетруси, через які було зруйновано житлові будинки та інші будівлі.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку з трагедією.

Зазначимо, що через сильні землетруси в Туреччині могли загинути два українці, ще четверо наших громадян отримали поранення.

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