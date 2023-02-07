ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кількість загиблих від землетрусів в Туреччині і Сирії перевищила 7200 людей

Новость на русском →
Туреччина, Сирія, Вівторок 07 лютого 2023 23:54
Кількість загиблих від землетрусів в Туреччині і Сирії перевищила 7200 людей Фото: кількість жертв землетрусів в Туреччині і Сирії зросла до 7200 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Кількість загиблих від потужних землетрусів на території Туреччини і Сирії сягнула 7266 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджи, в його країні загинуло 5434 людини. На території ж Сирії відомо про 1832 жертви.

Нагадаємо, вчора в Туреччині, Сирії та Лівані почалися потужні землетруси, через які було зруйновано житлові будинки та інші будівлі.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку з трагедією.

Зазначимо, що через сильні землетруси в Туреччині могли загинути два українці, ще четверо наших громадян отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Війна в Сирії
NEWS
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії