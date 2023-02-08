Землетрясения в Турции: посол поблагодарил Украину за помощь

В Турции выразили благодарность Украине за помощь и поддержку в борьбе с последствиями произошедших накануне землетрясений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео турецкого дипломата Ягмура Гюльдере в Twitter.
Посол Турции в Украине отметил, что огромная катастрофа унесла жизни тысяч людей, еще больше - пострадали.
"Президент Владимир Зеленский подписал приказ о предоставлении гуманитарной помощи. Мы на связи по этой помощи и высоко ценим такую поддержку в трудные для Украины времена", - отметил Гюльдере.
Дипломат добавил, что неравнодушные украинцы в знак скорби по погибшим в результате землетрясений принесли к посольству цветы, игрушки и лампадки.
Напомним, количество погибших от мощных землетрясений на территории Турции достигло 5 434 человек.
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