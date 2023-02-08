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Землетрясения в Турции: посол поблагодарил Украину за помощь

Фото: Посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере (qirim.news)
Автор: Олег Васкив

В Турции выразили благодарность Украине за помощь и поддержку в борьбе с последствиями произошедших накануне землетрясений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео турецкого дипломата Ягмура Гюльдере в Twitter.

Посол Турции в Украине отметил, что огромная катастрофа унесла жизни тысяч людей, еще больше - пострадали.

"Президент Владимир Зеленский подписал приказ о предоставлении гуманитарной помощи. Мы на связи по этой помощи и высоко ценим такую поддержку в трудные для Украины времена", - отметил Гюльдере.

Дипломат добавил, что неравнодушные украинцы в знак скорби по погибшим в результате землетрясений принесли к посольству цветы, игрушки и лампадки.

Напомним, количество погибших от мощных землетрясений на территории Турции достигло 5 434 человек.

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Турция