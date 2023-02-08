Землетруси у Туреччині: посол подякував Україні за допомогу

У Туреччині висловили вдячність Україні за допомогу та підтримку в боротьбі з наслідками землетрусів, що сталися напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео турецького дипломата Ягмура Гюльдере у Twitter .

Посол Туреччини в Україні зазначив, що величезна катастрофа забрала життя тисяч людей, ще більше - постраждали.

"Президент Володимир Зеленський підписав наказ про надання гуманітарної допомоги. Ми на зв'язку стосовно цієї допомоги і високо цінуємо таку підтримку в тяжкі для України часи", - зазначив Гюльдере.

Дипломат додав, що небайдужі українці на знак скорботи за загиблими внаслідок землетрусів принесли до посольства квіти, іграшки та лампадки.