Землетруси у Туреччині: посол подякував Україні за допомогу
У Туреччині висловили вдячність Україні за допомогу та підтримку в боротьбі з наслідками землетрусів, що сталися напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео турецького дипломата Ягмура Гюльдере у Twitter.
Посол Туреччини в Україні зазначив, що величезна катастрофа забрала життя тисяч людей, ще більше - постраждали.
"Президент Володимир Зеленський підписав наказ про надання гуманітарної допомоги. Ми на зв'язку стосовно цієї допомоги і високо цінуємо таку підтримку в тяжкі для України часи", - зазначив Гюльдере.
Дипломат додав, що небайдужі українці на знак скорботи за загиблими внаслідок землетрусів принесли до посольства квіти, іграшки та лампадки.
Ukrayna liderliğine ve halkına Türkiye’deki depremler sonrasında sergiledikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ukrayna’daki zor koşullara rağmen ülkemize bir arama kurtarma ekibi gönderilmesini çok kıymetli buluyoruz. pic.twitter.com/1DnlZRPW8y— T.C. Kiev Büyükelçiliği / Посольство Туреччини (@TCKievBE) February 7, 2023
Нагадаємо, кількість загиблих від потужних землетрусів на території Туреччини сягнула 5 434 людей.
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