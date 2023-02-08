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Землетруси у Туреччині: посол подякував Україні за допомогу

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Середа 08 лютого 2023 02:49
Землетруси у Туреччині: посол подякував Україні за допомогу Фото: Посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере (qirim.news)
Автор: Олег Васьків

У Туреччині висловили вдячність Україні за допомогу та підтримку в боротьбі з наслідками землетрусів, що сталися напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео турецького дипломата Ягмура Гюльдере у Twitter.

Посол Туреччини в Україні зазначив, що величезна катастрофа забрала життя тисяч людей, ще більше - постраждали.

"Президент Володимир Зеленський підписав наказ про надання гуманітарної допомоги. Ми на зв'язку стосовно цієї допомоги і високо цінуємо таку підтримку в тяжкі для України часи", - зазначив Гюльдере.

Дипломат додав, що небайдужі українці на знак скорботи за загиблими внаслідок землетрусів принесли до посольства квіти, іграшки та лампадки.

Нагадаємо, кількість загиблих від потужних землетрусів на території Туреччини сягнула 5 434 людей.

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