Землетрясения в Турции: посол поблагодарил Украину за помощь

В Турции выразили благодарность Украине за помощь и поддержку в борьбе с последствиями произошедших накануне землетрясений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео турецкого дипломата Ягмура Гюльдере в Twitter .

Посол Турции в Украине отметил, что огромная катастрофа унесла жизни тысяч людей, еще больше - пострадали.

"Президент Владимир Зеленский подписал приказ о предоставлении гуманитарной помощи. Мы на связи по этой помощи и высоко ценим такую поддержку в трудные для Украины времена", - отметил Гюльдере.

Дипломат добавил, что неравнодушные украинцы в знак скорби по погибшим в результате землетрясений принесли к посольству цветы, игрушки и лампадки.