Землетрясения в Турции: посол поблагодарил Украину за помощь
В Турции выразили благодарность Украине за помощь и поддержку в борьбе с последствиями произошедших накануне землетрясений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео турецкого дипломата Ягмура Гюльдере в Twitter.
Посол Турции в Украине отметил, что огромная катастрофа унесла жизни тысяч людей, еще больше - пострадали.
"Президент Владимир Зеленский подписал приказ о предоставлении гуманитарной помощи. Мы на связи по этой помощи и высоко ценим такую поддержку в трудные для Украины времена", - отметил Гюльдере.
Дипломат добавил, что неравнодушные украинцы в знак скорби по погибшим в результате землетрясений принесли к посольству цветы, игрушки и лампадки.
Ukrayna liderliğine ve halkına Türkiye'deki depremler sonrasında sergiledikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ukrayna'daki zor koşullara rağmen ülkemize bir arama kurtarma ekibi gönderilmesini çok kıymetli buluyoruz. pic.twitter.com/1DnlZRPW8y— TC Kiev Büyükelçiliği / Посольство Турции (@TCKievBE) February 7, 2023
Напомним, количество погибших от мощных землетрясений на территории Турции достигло 5 434 человек.
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