Землетрус в Туреччині. Восьмеро українців попросили про евакуацію, - посол

Восьмеро українців звернулися в посольство України в Туреччині з бажанням евакуюватися з регіону Газіантеп, у якому вчора стався шасштабний землетрус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Боднаря в ефірі телемарафону.
"До нас звернулися чотири особи, які потребують житла, та восьмеро осіб, які хочуть евакуюватися з регіону Газіантеп. Зараз ми працюємо над тим, щоб відправити туди консула та організувати транспорт для їх евакуації в найкоротший термін", - сказав Бондар.
Нагадаємо, вчора Туреччину вразили потужні землетруси. Вже відомо про понад 3,7 тисячі загиблих та 22 тисячі постраждалих.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у 10 провінціях надзвичайний стан терміном на 3 місяці.
Через сильні землетруси у Туреччині могли загинути двоє українців, ще четверо наших громадян отримали поранення.
Детальніше про землетруси можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
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