Землетрус в Туреччині. Восьмеро українців попросили про евакуацію, - посол

Восьмеро українців звернулися в посольство України в Туреччині з бажанням евакуюватися з регіону Газіантеп, у якому вчора стався шасштабний землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Боднаря в ефірі телемарафону.