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Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих перевищила 25 тисяч

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Туреччина, Субота 11 лютого 2023 22:37
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих перевищила 25 тисяч Фото: В результаті землетрусів у Туреччині та Сирії кількість загиблих вже перевищила 25 тисяч(GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Кількість загиблих в результаті землетрусів у Туреччині та Сирії вже перевищила 25 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

За словами міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджа, кількість загиблих у Туреччині, від потужних землетрусів, що відбулись 6 лютого, вже перевищила 22 000 осіб.

Він заявив, що на сьогодні відомо, що 22 327 людей загинули та ще 80 278 осіб отримали поранення.

У сусідній Сирії через землетруси загинули близько 3553 осіб, пише ВВС, в результаті чого загальна кількість загиблих в обох країнах досягла 25 880 людей.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. Кількість загиблих перевищила 23 тисячі осіб.

Крім того, сьогодні Туреччина відкрила кордон з Вірменією, який був закритий 35 років, щоб полегшити гуманітарну катастрофу, яка виникла в результаті землетрусу.

До того ж сьогодні Німеччина заявила, що планує видати візи постраждалим від землетрусу в Туреччині, проте є умова.

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