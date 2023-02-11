Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих перевищила 25 тисяч

Фото: В результаті землетрусів у Туреччині та Сирії кількість загиблих вже перевищила 25 тисяч(GettyImages)

Кількість загиблих в результаті землетрусів у Туреччині та Сирії вже перевищила 25 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.