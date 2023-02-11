Землетрясение в Турции и Сирии: количество погибших превысило 25 тысяч

Фото: В результате землетрясений в Турции и Сирии количество погибших уже превысило 25 тысяч (GettyImages)

В результате землетрясений в Турции и Сирии количество погибших уже превысило 25 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.