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Німеччина планує видати візи постраждалим від землетрусу в Туреччині, але є умова

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Німеччина, Субота 11 лютого 2023 18:39
Німеччина планує видати візи постраждалим від землетрусу в Туреччині, але є умова Фото: Німеччина планує видати візи постраждалим від землетрусу в Туреччині (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Німецький уряд планує видати візи постраждалим від землетрусу, якщо вони мають родичів у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

За інформацією видання, німецьке Міністерство внутрішніх справ домовилося із Міністерством закордонних справ про видачу віз постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії. Проте, йдеться лише про тих, у кого члени сім'ї чи близькі родичі постійно мешкають у Німеччині.

"Йдеться про допомогу нужденним. Ми хочемо зробити так, щоб турецькі чи сирійські сім'ї в Німеччині могли без тяганини привезти до себе близьких родичів із регіону лиха, щоб тут вони могли знайти притулок та отримати медичну допомогу", - сказала міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. Кількість загиблих перевищила 23 тисячі осіб.

Крім того, сьогодні Туреччина відкрила кордон з Вірменією, який був закритий 35 років, щоб полегшити гуманітарну катастрофу, яка виникла в результаті землетрусу.

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