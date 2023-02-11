Німеччина планує видати візи постраждалим від землетрусу в Туреччині, але є умова

За інформацією видання, німецьке Міністерство внутрішніх справ домовилося із Міністерством закордонних справ про видачу віз постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії. Проте, йдеться лише про тих, у кого члени сім'ї чи близькі родичі постійно мешкають у Німеччині.

"Йдеться про допомогу нужденним. Ми хочемо зробити так, щоб турецькі чи сирійські сім'ї в Німеччині могли без тяганини привезти до себе близьких родичів із регіону лиха, щоб тут вони могли знайти притулок та отримати медичну допомогу", - сказала міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.