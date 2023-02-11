Туреччина відкрила кордон з Вірменією, який був закритий 35 років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency .

Для доставки допомоги провінціям, які постраждали від землетрусів у турецькому Кахраманмараші, Туреччина відкрила кордон з Вірменією, що розташований в Іґдирі.

"Відразу після землетрусу, крім пошуково-рятувальної групи з 28 осіб і технічного обладнання, пакет екстреної допомоги вірменського народу, включаючи 5 вантажівок зі 100 тоннами їжі, медикаментів і води, також вирушив до Адиямана, пройшовши через Аліканські прикордонні ворота сьогодні вранці", - написав у Twitter спеціальний представник Туреччини у Вірменії Сердар Кіліч,

Фото: Туреччина відкрила кордон з Вірменією (twitter.com serdarkilic9)

Кіліч також подякував спеціальному представнику Вірменії Рубену Рубіняну.

Своєю чергою віце-спікер парламенту Вірменії Рубінян в своєму акаунті в Twitter заявив, що вантажівки з гуманітарною допомогою перетнули вірменсько-турецький кордон і вирушили в зону землетрусу.

"Радий, що зміг допомогти", - заявив він.