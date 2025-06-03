Землетрус у Туреччині: майже 70 постраждалих, загинула 14-річна дівчинка

Під час ранкового землетрусу магнітудою 5,8 у Туреччині 69 людей постраждали через паніку - вони стрибнули з висоти, щоб врятуватися.

Одна 14-річна дівчинка загинула, її госпіталізували, але врятувати не вдалося.

Поштовхи сталися о 2:17 у Середземному морі, їх відчували також на грецькому острові Родос. Люди прокинулися від сильних коливань землі, що викликало паніку і травми.

Губернатор Мармаріса Ідріс Акбійїк заявив, що серйозних руйнувань поки не зафіксовано. Медичну допомогу на місці отримали 14 із 69 постраждалих, які стрибнули з висоти в спробі врятуватися.

У Туреччині тривають рятувальні роботи, влада закликає зберігати спокій і дотримуватися заходів безпеки.