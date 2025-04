Серія землетрусів струснула Стамбул: момент поштовхів потрапив у прямий ефір

Сьогодні, 23 квітня, Стамбул зазнав землетрусу магнітудою 6,2.

У прямому ефірі CNN телеканал зафіксував, як ведуча Мелтем Бозбейоглу, яка брала інтерв’ю в гостя, студія почала сильно трястися, намагалася спокійно продовжила вести програму. Вона не подала виду на те, що відбувається.

За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи сталися на глибині 10 км, а епіцентр знаходився за 40 км на південний захід від Стамбула в Мармуровому морі.

Хоча землетрус відчували в кількох сусідніх областях, на даний момент немає повідомлень про постраждалих чи пошкодження будівель.

Turkey's largest city Istanbul has been hit with a powerful magnitude 6.2 earthquake on its outskirts.



