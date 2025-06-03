Землетрясение в Турции: почти 70 пострадавших, погибла 14-летняя девочка

В провинции Мугла, что на юго-западе Турции, сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,8.

В результате паники погибла 14-летняя девочка, еще 69 человек получили травмы - многие из них прыгнули с высоты.

Об этом сообщили турецкие официальные лица, включая министра внутренних дел Али Ерликаю и губернатора региона Идриса Акбийика.

Толчки произошли в 2:17 по местному времени в Средиземном море недалеко от побережья, в 10 км от района Мармарис. Землетрясение также ощущалось в Измире, Анталье, на греческом острове Родос и других соседних районах.

"После панического приступа 14-летнюю Афранур Гюнлю доставили в больницу в Фетхие. Несмотря на усилия медиков, ее спасти не удалось", - отметил министр внутренних дел.

По официальным данным, 46 пострадавших до сих пор находятся в больницах, еще 8 человек уже выписаны. Один пациент госпитализирован, 14 получили помощь на месте.

Министр окружающей среды Мурат Курум подтвердил, что разрушений жилых зданий пока не зафиксировано. Повреждений инфраструктуры также не обнаружено - водоснабжение, электричество и газ подаются в штатном режиме.

В регион направлены дополнительные спасательные бригады. Полевые проверки продолжаются, а власти призывают жителей сохранять спокойствие.