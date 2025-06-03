Землетрясение в Турции: почти 70 пострадавших, погибла 14-летняя девочка

В Турции произошло землетрясение. Погибла 14-летняя девочка, почти 70 человек пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.
В провинции Мугла, что на юго-западе Турции, сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,8.
В результате паники погибла 14-летняя девочка, еще 69 человек получили травмы - многие из них прыгнули с высоты.
Об этом сообщили турецкие официальные лица, включая министра внутренних дел Али Ерликаю и губернатора региона Идриса Акбийика.
Толчки произошли в 2:17 по местному времени в Средиземном море недалеко от побережья, в 10 км от района Мармарис. Землетрясение также ощущалось в Измире, Анталье, на греческом острове Родос и других соседних районах.
"После панического приступа 14-летнюю Афранур Гюнлю доставили в больницу в Фетхие. Несмотря на усилия медиков, ее спасти не удалось", - отметил министр внутренних дел.
По официальным данным, 46 пострадавших до сих пор находятся в больницах, еще 8 человек уже выписаны. Один пациент госпитализирован, 14 получили помощь на месте.
Министр окружающей среды Мурат Курум подтвердил, что разрушений жилых зданий пока не зафиксировано. Повреждений инфраструктуры также не обнаружено - водоснабжение, электричество и газ подаются в штатном режиме.
В регион направлены дополнительные спасательные бригады. Полевые проверки продолжаются, а власти призывают жителей сохранять спокойствие.
Напомним, 23 апреля, Стамбул подвергся землетрясению магнитудой 6,2.
По данным Геологической службы США, подземные толчки произошли на глубине 10 км, а эпицентр находился в 40 км к юго-западу от Стамбула в Мраморном море.
Также, 6 февраля 2023 года южную и центральную части Турции поразили катастрофические землетрясения, средняя магнитуда колебаний которых составляла 7,8 балла. В результате природного бедствия погибли около 50 тысяч человек.
Ранее мы сообщали, что полиция Турции арестовала 188 человек, которые несут ответственность за разрушенные во время землетрясений здания.
Кроме того, в Турции полиция начала расследование в отношении 612 человек, которые имеют отношение к зданиям, рухнувшим во время землетрясений.
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