UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Землетрус у Туреччині: кількість жертв перевищила 3,5 тисячі осіб, у країні оголошено НС

Фото: внаслідок землетрусу в Туреччині загинули понад 3,5 тисячі людей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після вчорашнього землетрусу, жертвами якого стали понад 3,5 тисячі осіб, оголосив у 10 провінціях надзвичайний стан терміном на 3 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ердогана в Telegram.

"Ми оголошуємо 10 провінцій, де сталися землетруси, зонами стихійних лих, що впливають на життя в цілому. Щоб забезпечити швидке проведення пошуково-рятувальних та подальших робіт, ми ухвалили рішення оголосити надзвичайний стан на 3 місяці у 10 провінціях", - повідомив він.

Так турецький президент розповів, що, за останніми даними, внаслідок землетрусів загинуло 3549 людей, ще 22 168 людей отримали поранення.

За словами Ердогана, Туреччина зіткнулася з одним із найбільших лих не лише в історії країни, а й в історії регіону та світу. Наразі для робіт у зоні лиха мобілізовано зусилля всіх державних структур Туреччини, персоналу та техніки.

Нагадаємо, вчора вранці Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. На місцях руйнування виникли пожежі.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, наказав відправити гуманітарну допомогу до Туреччини.

Детальніше про землетруси в Туреччині, Сирії 6 лютого - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияНадзвичайний стан