Землетрус у Туреччині: кількість жертв перевищила 3,5 тисячі осіб, у країні оголошено НС

"Ми оголошуємо 10 провінцій, де сталися землетруси, зонами стихійних лих, що впливають на життя в цілому. Щоб забезпечити швидке проведення пошуково-рятувальних та подальших робіт, ми ухвалили рішення оголосити надзвичайний стан на 3 місяці у 10 провінціях", - повідомив він.

Так турецький президент розповів, що, за останніми даними, внаслідок землетрусів загинуло 3549 людей, ще 22 168 людей отримали поранення.

За словами Ердогана, Туреччина зіткнулася з одним із найбільших лих не лише в історії країни, а й в історії регіону та світу. Наразі для робіт у зоні лиха мобілізовано зусилля всіх державних структур Туреччини, персоналу та техніки.