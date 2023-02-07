Землетрясение в Турции: число жертв превысило 3,5 тысячи человек, в стране объявлено ЧП

"Мы объявляем 10 провинций, где произошли землетрясения, зонами стихийных бедствий, влияющих на жизнь в целом. Чтобы обеспечить быстрое проведение поисково-спасательных и последующих работ, мы приняли решение объявить чрезвычайное положение на 3 месяца в 10 провинциях", - сообщил он.

Так турецкий президент рассказал, что, по последним данным, в результате землетрясений погибли 3549 человек, еще 22 168 людей получили ранения.

По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших бедствий не только в истории страны, но и в истории региона и мира. Сейчас для работ в зоне бедствия мобилизованы усилия всех государственных структур Турции, персонала и техники.