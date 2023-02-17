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Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 38 тисяч

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Туреччина, П'ятниця 17 лютого 2023 17:30
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 38 тисяч Фото: кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 38 тисяч (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 38 044 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

"Кількість загиблих у Кахраманмараші, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакирі, Адані, Адиямані, Османіє, Хатаї, Кілісі, Малатьї та Елязигу склала 38 тисяч 44 людини. Загалом 4734 афтершоки сталися після землетрусів у районах Пазарджик і Ельбістан провінції Кахраманмараш", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі 11 488 рятувальників, які прибули в Туреччину з інших країн, все ще перебувають в зоні землетрусу та проводять пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Внаслідок землетрусів у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Окрім того, турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп, яке сильно постраждало від землетрусу, повністю знесуть і відбудують заново.

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