Землетрясение в Турции: количество погибших превысило 38 тысяч

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

"Количество погибших в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлиурфе, Диярбакире, Адане, Адиямани, Османии, Хатае, Килисе, Малатье и Элязиге составило 38 тысяч 44 человека. В общей сложности 4734 афтершока произошли после землетрясений в районах Пазарджик и Эльбистан провинции Кахраманмараш", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 11 488 спасателей, прибывших в Турцию из других стран, все еще находятся в зоне землетрясения и проводят поисково-спасательные работы.