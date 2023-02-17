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Землетрясение в Турции: количество погибших превысило 38 тысяч

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Турция, Пятница 17 февраля 2023 17:30
Землетрясение в Турции: количество погибших превысило 38 тысяч Фото: количество жертв в результате землетрясений в Турции превысило 38 тысяч (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Турции в результате землетрясений, произошедших 6 февраля, погибли 38 044 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

"Количество погибших в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлиурфе, Диярбакире, Адане, Адиямани, Османии, Хатае, Килисе, Малатье и Элязиге составило 38 тысяч 44 человека. В общей сложности 4734 афтершока произошли после землетрясений в районах Пазарджик и Эльбистан провинции Кахраманмараш", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 11 488 спасателей, прибывших в Турцию из других стран, все еще находятся в зоне землетрясения и проводят поисково-спасательные работы.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

В результате землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в том числе семья из Запорожья.

Кроме того, турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп, сильно пострадавший от землетрясения, полностью снесут и отстроят заново.

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