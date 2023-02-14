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Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 35 тисяч

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 35 418 людей. При цьому 105 505 осіб отримали поранення.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.

За його словами, 211 тисяч будинків у зоні землетрусу було зруйновано, і вони підлягають негайному знесенню.

вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Внаслідок землетрусів у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

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