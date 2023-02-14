Землетрясение в Турции: количество погибших превысило 35 тысяч

В Турции в результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, погибли 35 418 человек. При этом 105 505 человек получили ранения.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.
По его словам, 211 тысяч домов в зоне землетрясения были разрушены, и они подлежат немедленному сносу.
утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.
В результате землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.
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