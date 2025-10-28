Землетрус у Туреччині 27 жовтня: Баликесир струсонуло до 6,1 бала

За даними Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), епіцентр землетрусу знаходився в районі Синдирги провінції Баликесир.

Поштовхи магнітудою 6,1 зафіксовано на глибині близько 6 кілометрів. Сейсмічна активність відчувалася в багатьох містах Мармари та Егейського регіону, включно зі Стамбулом та Ізміром.

Міністр внутрішніх справ Алі Ерлікая повідомив, що всі рятувальні служби та підрозділи AFAD негайно почали обстеження постраждалих районів.

"Наші команди проводять перевірки на місцях. Висловлюю підтримку всім громадянам, які постраждали від землетрусу. Нехай Всевишній убереже нашу країну від лиха", - заявив він.

Пошкодження та наслідки

За офіційними даними, внаслідок землетрусу повністю зруйновано три житлові будинки та один магазин. Також повідомляється про часткове обвалення порожньої будівлі, яку раніше вже було пошкоджено під час попередніх підземних поштовхів.

Водночас фахівці наголосили, що це не афтершок, а самостійна сейсмічна подія, пов'язана з активністю на південно-східному відрізку розлому.

Коментар сейсмолога

Професор Шенер Ушумезсой в ефірі CNN Türk зазначив, що землетрус у Синдирги став "тригерним", а не вторинним. За його словами, під земною поверхнею відбувається розлом довжиною близько 100 кілометрів.

"Це не та сама ділянка, де був попередній удар, а сусідня. Сценарій нагадує ланцюгову реакцію, де одна ділянка викликає рух іншої", - пояснив експерт.

Він додав, що жителі не повинні очікувати більш потужного землетрусу в цьому районі. Ушумезсой також підкреслив, що ці поштовхи не вплинуть на сейсмічну ситуацію в районі Мармурового моря і не пов'язані з можливим землетрусом у Стамбулі.

Реакція влади

Через загрозу повторних поштовхів усі навчальні заклади Баликесіра призупинили заняття на один день. На місцях працюють рятувальні служби, проводять перевірку будівель та інженерних мереж.