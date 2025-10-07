ua en ru
Туреччина провела випробування своєї нової системи ППО

Туреччина, Вівторок 07 жовтня 2025 21:38
Туреччина провела випробування своєї нової системи ППО Фото: ракета GÖKSUR успішно пройшла випробування, уразивши ціль на відстані 11 км (aselsan.com.tr)
Автор: Валерій Ульяненко

Туреччина провела випробування своєї нової системи протиповітряної оборони (ППО) GÖKSUR. Вона успішно вразила ціль на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.

Ракета GÖKSUR IIR з інфрачервоним шукачем вразила ціль на відстані понад 11 кілометрів. ЇЇ запускали з вертикальної пускової системи GÖKSUR 100-N, розробленої компанією ASELSAN.

Зазначається, що це було перше успішне перехоплення морської цілі ракетою, повністю розробленою і виготовленою в Туреччині.

Під час середньої фази польоту ракетою керували через канал передачі даних, а на кінцевій фазі вона самостійно виявила і відстежувала ціль до моменту ураження.

Серія систем ППО GÖKSUR призначена для забезпечення ефективної точкової оборони наземних платформ. Вона здатна перехоплювати протикорабельні і крилаті ракети над поверхнею моря, а також БПЛА і бойові літаки.

"Здатність системи протидіяти низьколітаючим високошвидкісним загрозам над водою є особливо важливою, оскільки ракети, що летять над поверхнею моря, призначені для уникнення виявлення радарами та подолання систем оборони кораблів", - йдеться у статті.

Система GÖKSUR має технологію пошуку, автономного наведення та можливості вертикального захисту. Вона має підвищити живучість турецьких військово-морських платформ та розширити їх багаторівневу архітектуру оборони.

Нагадаємо, військове командування Швейцарії доручило Федеральному відомству озброєнь закупівлю нових систем захисту від БПЛА на тлі безпілотних провокацій в Європі.

Нові технології будуть використовуватися для захисту військових підрозділів, інфраструктури та обладнання.

