Землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла майже удвічі

Землетрус у Тибеті

В Тибетському автономному районі Китайської Народної Республіки (КНР) було зафіксовано землетрус магнітудою 7,1 бала. Його епіцентр знаходився за 181 км на північ від індійського міста Дарджилінг й 87 кілометрів на північний схід від Евересту.

Наразі рятувальні операції продовжуються, у зв`язку з чим кількість відомих постраждалих, а також загиблих може збільшитись. Як писали зранку ЗМІ, до операції залучені близько 1,5 тисячі рятувальників й пожежників.

Також внаслідок землетрусу зафіксовано серйозні пошкодження.

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