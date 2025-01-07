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Землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла майже удвічі

Фото: землетрус у Тибеті (x.com/SpDineshkumart)
Автор: Сергій Пишкін

У Тибеті зросла кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього землетрусу. Також відомо про 130 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як писали раніше китайські медіа, внаслідок землетрусу загинули щонайменше 53 людини й 62 отримали поранення. 

Станом на зараз, згідно з даними державних ЗМІ, кількість загиблих зросла до 95. Ще 130 людей отримали поранення

Землетрус у Тибеті

В Тибетському автономному районі Китайської Народної Республіки (КНР) було зафіксовано землетрус магнітудою 7,1 бала. Його епіцентр знаходився за 181 км на північ від індійського міста Дарджилінг й 87 кілометрів на північний схід від Евересту.

Наразі рятувальні операції продовжуються, у зв`язку з чим кількість відомих постраждалих, а також загиблих може збільшитись. Як писали зранку ЗМІ, до операції залучені близько 1,5 тисячі рятувальників й пожежників.

Також внаслідок землетрусу зафіксовано серйозні пошкодження.

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Китай