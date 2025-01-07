Землетрясение в Тибете: количество погибших возросло почти вдвое

В Тибете возросло количество погибших в результате сегодняшнего землетрясения. Также известно о 130 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как писали ранее китайские медиа, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 53 человека и 62 получили ранения.
По состоянию на сейчас, согласно данным государственных СМИ, количество погибших возросло до 95. Еще 130 человек получили ранения.
В Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР) было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1 балла. Его эпицентр находился в 181 км к северу от индийского города Дарджилинг и 87 километрах к северо-востоку от Эвереста.
Сейчас спасательные операции продолжаются, в связи с чем количество известных пострадавших, а также погибших может увеличиться. Как писали утром СМИ, к операции привлечены около 1,5 тысячи спасателей и пожарных.
Также в результате землетрясения зафиксированы серьезные повреждения.
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