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Землетрясение в Тибете: количество погибших возросло почти вдвое

Фото: землетрясение в Тибете (x.com/SpDineshkumart)
Автор: Сергей Пышкин

В Тибете возросло количество погибших в результате сегодняшнего землетрясения. Также известно о 130 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как писали ранее китайские медиа, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 53 человека и 62 получили ранения.

По состоянию на сейчас, согласно данным государственных СМИ, количество погибших возросло до 95. Еще 130 человек получили ранения.

 

Землетрясение в Тибете

В Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР) было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1 балла. Его эпицентр находился в 181 км к северу от индийского города Дарджилинг и 87 километрах к северо-востоку от Эвереста.

Сейчас спасательные операции продолжаются, в связи с чем количество известных пострадавших, а также погибших может увеличиться. Как писали утром СМИ, к операции привлечены около 1,5 тысячи спасателей и пожарных.

Также в результате землетрясения зафиксированы серьезные повреждения.

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Китай