ua en ru
Вт, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла майже удвічі

Вівторок 07 січня 2025 11:19
UA EN RU
Землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла майже удвічі Фото: землетрус у Тибеті (x.com/SpDineshkumart)
Автор: Сергій Пишкін

У Тибеті зросла кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього землетрусу. Також відомо про 130 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як писали раніше китайські медіа, внаслідок землетрусу загинули щонайменше 53 людини й 62 отримали поранення.

Станом на зараз, згідно з даними державних ЗМІ, кількість загиблих зросла до 95. Ще 130 людей отримали поранення.

Землетрус у Тибеті

В Тибетському автономному районі Китайської Народної Республіки (КНР) було зафіксовано землетрус магнітудою 7,1 бала. Його епіцентр знаходився за 181 км на північ від індійського міста Дарджилінг й 87 кілометрів на північний схід від Евересту.

Наразі рятувальні операції продовжуються, у зв`язку з чим кількість відомих постраждалих, а також загиблих може збільшитись. Як писали зранку ЗМІ, до операції залучені близько 1,5 тисячі рятувальників й пожежників.

Також внаслідок землетрусу зафіксовано серйозні пошкодження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
Росія з 2022 року втратила у війні проти України понад 800 тисяч військових, - Генштаб
Росія з 2022 року втратила у війні проти України понад 800 тисяч військових, - Генштаб
DAILY
Ірина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Росією у 2025 році не запрацює, але будуть зрушення
Юлія Акимова, Юрій Дощатов Ірина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Росією у 2025 році не запрацює, але будуть зрушення