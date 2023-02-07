Землетрус у штаті Нью-Йорк виявився найсильнішим за 40 років, - NBC

Землетрус магнітудою 3,8 був зафіксований недалеко від Баффало, штат Нью-Йорк, 6 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC .

Вогнище залягало на глибині трьох кілометрів.

Телеканал зазначає, що це найсильніший землетрус, зареєстрований у цьому регіоні за останні 40 років.

Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц повідомив, що жодних повідомлень про жертви та руйнування отримано не було.

Сейсмолог Національного інформаційного центру із землетрусів Яареб Альтавіль сказав, що північно-східні землетруси «відбувається постійно» і можуть статися в будь-якому місці в будь-який час.

Телеканал зазначив, що в регіоні Західний Сенека з 1983 року сталося 24 землетруси магнітудою понад 2,5, але в понеділок стався найсильніший із них.

Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

Після цього стався ще один землетрус у центральній частині країни.

Додамо, що землетруси могли відчувати навіть мешканці Криму та півдня України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.