Землетрус у Румунії зачепив Україну: де були відчутні поштовхи

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Фокшані у повіті Вранча на глибині понад 120 км. Тремтіння землі зафіксували о 21:34 за місцевим часом.

Поштовхи відчули мешканці низки румунських міст, зокрема Тульніча, Тиргу-Секуйєска, Римніку-Серата та Брашова. Сейсмічні коливання охопили радіус до 400 км - їх зафіксували також у Молдові та на півдні України.

Жителі Ізмаїла та Рені повідомляли про легке тремтіння, яке, втім, не спричинило жодних пошкоджень чи паніки. В Одесі поштовхів не зафіксували. За словами очевидців, землетрус відчули переважно метеозалежні люди.

Сейсмологи наголошують, що такі підземні поштовхи є типовими для регіону Вранча, який вважається однією з найбільш сейсмічно активних зон у Європі.