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Землетрус у Марокко: кількість жертв перевищила 2 тисячі осіб

Фото: кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 2 тисячі людей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок масштабного землетрусу в Марокко, який стався вночі з 8 на 9 вересня, загинули не менше 2012 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Крім того, повідомляється, що постраждали ще 2059 осіб, 1404 з них перебувають у критичному стані. Раніше було відомо про 1,3 тисячі загиблих та 1,8 тисячі постраждалих. За даними МВС Марокко, смерті людей у результаті землетрусу зареєстровані у дев'яти провінціях та префектурах. Епіцентр землетрусу знаходився в районі Ігіль у провінції Ель-Хауз.

Землетрус у Марокко

За даними геологічної служби Сполучених Штатів, землетрус стався на відносно невеликій глибині – 18,5 км у гірському районі Ігіл. Тим часом Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) стверджує, що воно відбулося на глибині 27 км і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.

Представник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що поки що інформація про постраждалих українців у Марокко не надходила.

Проте ситуацію продовжують відстежувати. Щоб отримати допомогу, українцям необхідно звернутися на гарячу лінію посольства України в Рабаті: +212 6 61 18 63 90.

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Марокко