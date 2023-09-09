ua en ru
Сб, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Потужний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла вдвічі

Субота 09 вересня 2023 09:56
UA EN RU
Потужний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла вдвічі Фото: Потужний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла вдвічі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Марокко продовжує стрімко зростати кількість загиблих людей внаслідок нічного землетрусу. Наразі відомо про щонайменше 632 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, багато загиблих під час землетрусу перебували у важкодоступних районах на південь від Марракеша.

Також зазначається, що щонайменше 29 людей отримали поранення й наразі перебувають в лікарнях.

За словами свідків, під час землетрусу деякі будівлі обвалились, а на частині стін середньовічного міста з'явилися великі тріщини. Місцеві телеканали транслювали кадри з поваленим мінаретом мечеті, уламки якого лежали на розбитих автомобілях.

Наразі рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість швидкій допомозі дістатись до постраждалих.

В гірських селах повідомляють про людей, які досі перебувають під завалами.

Землетрус в Марокко

Згідно з даними геологічної служби США, землетрус стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км у гірському районі Ігіл. Тим часом Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) стверджує, що він стався на глибині 27 км, і спочатку оцінив магнітуду у 7 балів.

Станом на ранок Міністерство внутрішніх справ Марокко заявляло про щонайменше 296 загиблих людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марокко
NEWS
Українцям із жовтня загрожують великі штрафи. Кому та за що доведеться заплатити
Українцям із жовтня загрожують великі штрафи. Кому та за що доведеться заплатити
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає