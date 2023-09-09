Потужний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла вдвічі
В Марокко продовжує стрімко зростати кількість загиблих людей внаслідок нічного землетрусу. Наразі відомо про щонайменше 632 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як пише видання, багато загиблих під час землетрусу перебували у важкодоступних районах на південь від Марракеша.
#earthquake— Junoon Digital PK (@junoondigitalpk) September 9, 2023
A terrifying moment of a collapse captured by a security camera#Maroc #moroccoearthquake #Morocco #earthquakemorocco #earthquake pic.twitter.com/6l0gS0eC72
Також зазначається, що щонайменше 29 людей отримали поранення й наразі перебувають в лікарнях.
За словами свідків, під час землетрусу деякі будівлі обвалились, а на частині стін середньовічного міста з'явилися великі тріщини. Місцеві телеканали транслювали кадри з поваленим мінаретом мечеті, уламки якого лежали на розбитих автомобілях.
The death toll of the #earthquake which struck #Morocco Friday night has climbed to 632 with 329 injured, according to a statement released by the Morocco Interior Ministry on Saturday.— Media Warrior (@MediaWarriorY) September 9, 2023
Video: courtesy of 2M TV pic.twitter.com/oQaj0vOMUO
Наразі рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість швидкій допомозі дістатись до постраждалих.
В гірських селах повідомляють про людей, які досі перебувають під завалами.
Землетрус в Марокко
Згідно з даними геологічної служби США, землетрус стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км у гірському районі Ігіл. Тим часом Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) стверджує, що він стався на глибині 27 км, і спочатку оцінив магнітуду у 7 балів.
Станом на ранок Міністерство внутрішніх справ Марокко заявляло про щонайменше 296 загиблих людей.
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