Потужний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла вдвічі

Як пише видання, багато загиблих під час землетрусу перебували у важкодоступних районах на південь від Марракеша.

Також зазначається, що щонайменше 29 людей отримали поранення й наразі перебувають в лікарнях.

За словами свідків, під час землетрусу деякі будівлі обвалились, а на частині стін середньовічного міста з'явилися великі тріщини. Місцеві телеканали транслювали кадри з поваленим мінаретом мечеті, уламки якого лежали на розбитих автомобілях.

The death toll of the #earthquake which struck #Morocco Friday night has climbed to 632 with 329 injured, according to a statement released by the Morocco Interior Ministry on Saturday.

Video: courtesy of 2M TV pic.twitter.com/oQaj0vOMUO