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Землетрясение в Марокко: количество жертв превысило 2 тысячи человек

Фото: количество жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тысячи человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате масштабного землетрясения в Марокко, которое произошло ночью с 8 на 9 сентября, погибли не меньше 2012 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, сообщается, что пострадали еще 2059 человек, 1404 из них находятся в критическом состоянии. Ранее было известно о 1,3 тысячи погибших и 1,8 тысячи пострадавших. По данным МВД Марокко, смерти людей в результаты землетрясения зарегистрированы в девяти провинциях и префектурах. Эпицентр землетрясения находился в районе Игиль в провинции Эль-Хауз.

Землетрясение в Марокко

Согласно данным геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игил. Между тем Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) утверждает, что оно произошло на глубине 27 км, и изначально оценил магнитуду в 7 баллов.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что пока информация о пострадавших украинцах в Марокко не поступала.

Однако ситуацию продолжают отслеживать. Чтобы получить помощь, украинцам необходимо обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Рабате: +212 6 61 18 63 90.

 

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Марокко