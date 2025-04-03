Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило 3 тысячи, спасательная операция под угрозой

Количество жертв разрушительного землетрясения в Мьянме возросло до 3003 человек. При этом погодные условия могут осложнить спасательную операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Мьянмы в Японии в Facebook.

По данным посольства, в результате землетрясения в Мьянме пострадали 4515 человек. Спасательные работы продолжаются.

В Мьянме объявили скорбь по погибшим с 31 марта по 4 апреля.

Как пишет Reuters со ссылкой на работника гуманитарной организации в Мьянме, спасательная операция может быть под угрозой из-за возможности дождей. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются 6-11 апреля и накроют районы, которые больше всего пострадали от землетрясения, а именно Мандалай, Сикайн и столица Нейпьидо.

Дожди могут сильно осложнить спасение людей, которые остаются под завалами.

"Надвигается дождь, и все еще так много людей под завалами. А в Мандалае, особенно, если начнется дождь, люди, которые еще не спасены, утонут, даже если они выжили до этого момента", - пояснил сотрудник гуманитарной организации.