Землетрус на Камчатці пошкодив базу підводних човнів РФ, - The Telegraph

Мова йде про базу "Рибачий" в акваторії бухти Крашеніннікова на півдні півострова. За даними космічних знімків, частина одного з пірсів відхилилася від свого первісного становища, що може вказувати на те, що він відірвався від причалу.

Хвилі, викликані землетрусом магнітудою 8,8, досягли бази, що знаходиться приблизно в 120 км на захід від його епіцентру, через 15 хвилин після початку поштовхів. У пункті базуються сучасні атомні підводні човни типу "Борей" та радянські "Дельти".

Однак, згідно з попереднім аналізом, вони не постраждали, оскільки не були пришвартовані біля пошкодженого причалу на момент цунамі.

Науковий співробітник Британського об'єднаного інституту оборонних досліджень доктор Сідхарт Каушал зазначив, що ознак пошкоджень підводного флоту на супутникових знімках не виявлено.

"Схоже, біля пірса був пришвартований надводний корабель, а не підводний човен, що примітно", - сказав він.