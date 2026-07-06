Земельний податок в Україні: чому не всі пенсіонери отримають пільгу

Отримання пенсії за вислугою років, по інвалідності чи через втрату годувальника не дає українцям права на пільгу зі сплати земельного податку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Головного управління Державної податкової служби
Пільги зі сплати земельного податку встановлені статтею 281 Податкового кодексу України. Згідно з пунктом 281.1 цієї статті, від сплати податку звільняються, зокрема, пенсіонери за віком.
У ДПС наголошують: право на пільгу підтверджується документами, які посвідчують таке право - зокрема пенсійним посвідченням пенсіонера за віком.
Отже, пенсіонери інших категорій - за вислугою років, по інвалідності або через втрату годувальника права на пільгу автоматично не набувають.
Звільнення від сплати земельного податку поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
Згідно з пунктом 284.2 статті 284 Податкового кодексу, якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем виникнення цього права.
Якщо ж право на пільгу втрачається протягом року, податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем його втрати.
У ДПС пояснюють: щоб отримати пільгу, фізична особа має звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки з документом, що посвідчує право на пільгу.
У відомстві додають, що від сплати земельного податку також звільняються фізичні особи, які передали свої земельні ділянки або земельні частки (паї) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
Це стосується навіть тих осіб, які не належать до пільгової категорії.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді України пояснювали, що за наявності права на кілька видів пенсії - за віком, за вислугу років, по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника - одночасно виплачується лише одна пенсія за вибором людини.
Пенсіонер може перейти з одного виду пенсії на інший, якщо такий варіант буде для нього вигіднішим - для цього достатньо подати заяву в ПФУ.