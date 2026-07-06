Земельний податок в Україні: чому не всі пенсіонери отримають пільгу

Хто звільнений від земельного податку

Пільги зі сплати земельного податку встановлені статтею 281 Податкового кодексу України. Згідно з пунктом 281.1 цієї статті, від сплати податку звільняються, зокрема, пенсіонери за віком.

У ДПС наголошують: право на пільгу підтверджується документами, які посвідчують таке право - зокрема пенсійним посвідченням пенсіонера за віком.

Отже, пенсіонери інших категорій - за вислугою років, по інвалідності або через втрату годувальника права на пільгу автоматично не набувають.

За якими ділянками діє звільнення

Звільнення від сплати земельного податку поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

ведення особистого селянського господарства - не більше 2 га;

будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах - не більше 0,25 га, у селищах - не більше 0,15 га, у містах - не більше 0,10 га;

індивідуальне дачне будівництво - не більше 0,10 га;

будівництво індивідуальних гаражів - не більше 0,01 га;

ведення садівництва - не більше 0,12 га.

Коли виникає і коли втрачається право на пільгу

Згідно з пунктом 284.2 статті 284 Податкового кодексу, якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем виникнення цього права.

Якщо ж право на пільгу втрачається протягом року, податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем його втрати.

У ДПС пояснюють: щоб отримати пільгу, фізична особа має звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки з документом, що посвідчує право на пільгу.

Окремий випадок для платників єдиного податку

У відомстві додають, що від сплати земельного податку також звільняються фізичні особи, які передали свої земельні ділянки або земельні частки (паї) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Це стосується навіть тих осіб, які не належать до пільгової категорії.