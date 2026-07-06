Земельный налог в Украине: почему не все пенсионеры получат льготу

Кто освобожден от земельного налога

Льготы по уплате земельного налога установлены статьей 281 Налогового кодекса Украины. Согласно пункту 281.1 настоящей статьи, от уплаты налога освобождаются, в частности, пенсионеры по возрасту.

В ГНС подчеркивают: право на льготу подтверждается документами, удостоверяющими такое право - в частности пенсионным удостоверением пенсионера по возрасту.

Следовательно, пенсионеры других категорий – по выслуге лет, по инвалидности или из-за потери кормильца права на льготу автоматически не приобретают.

По каким участкам действует увольнение

Освобождение от уплаты земельного налога распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

ведение личного крестьянского хозяйства – не более 2 га;

строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в селах - не более 0,25 га, в поселках - не более 0,15 га, в городах - не более 0,10 га;

индивидуальное дачное строительство – не более 0,10 га;

строительство индивидуальных гаражей – не более 0,01 га;

ведение садоводства – не более 0,12 га.

Когда возникает и когда теряется право на льготу

Согласно пункту 284.2 статьи 284 Налогового кодекса, если право на льготу у плательщика возникает в течение года, он освобождается от уплаты налога начиная с месяца, следующего за месяцем возникновения этого права.

Если же право на льготу теряется в течение года, налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем его утраты.

В ГНС объясняют: чтобы получить льготу, физическое лицо должно обратиться в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка с документом, удостоверяющим право на льготу.

Частный случай для плательщиков единого налога

В ведомстве добавляют, что от уплаты земельного налога также освобождаются физические лица, передавшие свои земельные участки или земельные доли (паи) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

Это касается даже тех лиц, которые не относятся к льготной категории.