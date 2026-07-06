Земельный налог в Украине: почему не все пенсионеры получат льготу

Получение пенсии по выслуге лет, по инвалидности или потери кормильца не дает украинцам права на льготу по уплате земельного налога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Главного управления Государственной налоговой службы.
Льготы по уплате земельного налога установлены статьей 281 Налогового кодекса Украины. Согласно пункту 281.1 настоящей статьи, от уплаты налога освобождаются, в частности, пенсионеры по возрасту.
В ГНС подчеркивают: право на льготу подтверждается документами, удостоверяющими такое право - в частности пенсионным удостоверением пенсионера по возрасту.
Следовательно, пенсионеры других категорий – по выслуге лет, по инвалидности или из-за потери кормильца права на льготу автоматически не приобретают.
Освобождение от уплаты земельного налога распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:
Согласно пункту 284.2 статьи 284 Налогового кодекса, если право на льготу у плательщика возникает в течение года, он освобождается от уплаты налога начиная с месяца, следующего за месяцем возникновения этого права.
Если же право на льготу теряется в течение года, налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем его утраты.
В ГНС объясняют: чтобы получить льготу, физическое лицо должно обратиться в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка с документом, удостоверяющим право на льготу.
В ведомстве добавляют, что от уплаты земельного налога также освобождаются физические лица, передавшие свои земельные участки или земельные доли (паи) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.
Это касается даже тех лиц, которые не относятся к льготной категории.
Напомним, в Пенсионном фонде Украины объясняли , что при наличии права на несколько видов пенсии – по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца – одновременно выплачивается только одна пенсия по выбору человека.
Пенсионер может перейти с одного вида пенсии на другой, если такой вариант будет для него более выгодным – для этого достаточно подать заявление в ПФУ.