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Заволодіння землею в Києві: суд обрав запобіжні заходи підозрюваним

Україна, П'ятниця 07 лютого 2025 19:11
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Заволодіння землею в Києві: суд обрав запобіжні заходи підозрюваним Фото: суд обрав запобіжні заходи підозрюваним (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка незаконно заволоділа землею в Києві. Суд обрав запобіжні заходи для фігурантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вчора, 6 лютого, українські правоохоронці викрили корупційну схему в Київській міськраді.

Сьогодні, стало відомо, що, за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн гривень застави до члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин - чинного депутата Київської міськради, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею.

Також суд застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних - пособників, один з яких обіймає посаду першого заступника начальника КП "Спецжитлофонд", а інший сприяв злочинній організації у веденні бухгалтерії.

Суд застосував до осіб тримання під вартою з альтернативою внесення 4,5 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Нагадаємо, що чиновники, ймовірно, незаконно заволоділи землею вартістю 11,6 млн гривень.

Детальніше про справу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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