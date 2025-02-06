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Схема в міськраді. У Києві чиновники могли незаконно заволодіти землею на 11,6 млн гривень

Київ, Четвер 06 лютого 2025 21:08
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Схема в міськраді. У Києві чиновники могли незаконно заволодіти землею на 11,6 млн гривень Фото: у Києві правоохоронці розкрили корупційну схему (nabu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці викрили корупційну схему в Київській міськраді. Чиновники, ймовірно, незаконно заволоділи землею вартістю 11,6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

Як зазначили в НАБУ, серед підозрюваних:

  • ексдепутат Київської міськради, керівник злочинної організації;
  • заступник голови Київської міської державної адміністрації;
  • голова та член постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, чинні депутати Київської міськради;
  • перший заступник і заступник директора комунальних підприємств;
  • четверо інших осіб.

Правоохоронці не називають ім'я заступника голови КМДА, якого підозрюють в участі у схемі, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Петра Оленича.

НАБУ стверджує, що учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки і реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Після цього вони подавали до міськради заяву про надання їм права власності на ділянки та пояснювали це необхідністю обслуговування "споруд".

Фото: затримання підозрюваних (nabu.gov.ua)

Після цього депутати Київської міськради та чиновники КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання прав на землю учасникам схеми. За таку "допомогу" вони отримували хабарі у вигляді грошей або об'єктів нерухомості.

Правоохоронці з'ясували, що керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині Київської міськради та КМДА. Йдеться про призначення на високі посади лояльних людей, виділення бюджетних коштів в інтересах зловмисників і не тільки.

"Центр прийняття рішень, зокрема в земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 (адреса КМДА - ред.) в іншу будівлю, де питання "вирішувалися" за участю міських чиновників та інших впливових осіб", - пише НАБУ.

За даними правоохоронців, для приховування своєї діяльності учасники злочинної організації використовували спеціальні термінали мобільного зв'язку, псевдоніми, контрспостереження та інші методи.

"Унаслідок діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю в центрі міста вартістю 11,6 млн грн, чим завдано збитків на цю суму", - підкреслили в НАБУ.

При цьому українські правоохоронні органи не дали зловмисникам заволодіти ще шістьма ділянками в Києві вартістю 83,7 млн гривень.

Також детективи викрили пропозицію хабаря в розмірі 100 000 доларів члену земельної комісії та депутату Київської міськради за зловживання своїми повноваженнями.

Семеро учасників організації були затримані. Про підозру вже повідомлено 10 особам.

Нагадаємо, ще сьогодні вранці НАБУ і САП проводили в Київській міськраді операцію з викриття злочинної організації, яку підозрюють у земельній корупції.

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