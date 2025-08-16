Земельна афера на 12 млн гривень: депутатка оформила ділянки на підставних осіб

Деталі справи

За даними слідства, депутатка, яка одночасно була секретарем постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, залучила до схеми приватного нотаріуса, адміністратора відділу з надання адмінпослуг та трьох осіб, які нібито представляли громадян.

Насправді громадяни жодних заяв не підписували і до відділу не зверталися.

Схема працювала так: пакет завідомо підроблених документів передавався до земельного відділу, після чого право власності оформлювалося на організаторку афери та за сумісництвом депутата селищної ради.

Через нотаріуса вона укладала договори купівлі-продажу земельних ділянок площею 92 га, ставши їх фактичним власником.

Під час обшуків у Києві, Київській та Хмельницькій областях вилучено документи щодо незаконного відчуження землі: договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, державні акти, технічну документацію та довіреності.

Досудове розслідування триває слідчими Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Організаторці та учасникам групи повідомлено про підозру, повідомляє Офіс Генпрокурора.