Земельная афера на 12 млн гривен: депутат оформила участки на подставных лиц

Депутат поселкового совета Киевской области вместе с сообщниками организовала противоправную схему оформления земельных участков на подставных лиц, нанеся ущерб территориальной общине на 12 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.
По данным следствия, депутат, которая одновременно была секретарем постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и охраны окружающей среды, привлекла к схеме частного нотариуса, администратора отдела по предоставлению админуслуг и трех человек, которые якобы представляли граждан.
На самом деле граждане никаких заявлений не подписывали и в отдел не обращались.
Схема работала так: пакет заведомо поддельных документов передавался в земельный отдел, после чего право собственности оформлялось на организатора аферы и по совместительству депутата поселкового совета.
Через нотариуса она заключала договоры купли-продажи земельных участков площадью 92 га, став их фактическим владельцем.
Во время обысков в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях изъяты документы о незаконном отчуждении земли: договоры купли-продажи, акты приема-передачи, государственные акты, техническая документация и доверенности.
Досудебное расследование продолжается следователями Главного следственного управления при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.
Организатору и участникам группы сообщено о подозрении, сообщает Офис Генпрокурора.
