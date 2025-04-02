Мільйони гривень "бойових" за будівництво будинку для командира: поліція розкрила схему

Українські воїни збудували будинок заступнику командира однієї з військових частин. Під час будівництва їм виплатили майже 3 млн гривень "бойових".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За інформацією правоохоронців, заступник командира військової частини та командир батальйону організували злочинну схему. Комбат допоміг своєму спільнику знайти людей, зокрема трьох підлеглих військовослужбовців, для будівництва та обслуговування його будинку.

Фото: поліція розкрила схему за участі військових (npu.gov.ua)

Поліція не називає імена фігурантів, але, за даними джерел РБК-Україна, у злочині підозрюють:

заступника командира військової частини А1619, полковника Заїченка Олександра;

командира батальйону матеріального забезпечення військової частини А1619, підполковника Мірзу В'ячеслава.

Військовослужбовці будували заступнику командира військової частини будинок із березня 2023 року до серпня 2024 року. Весь цей час вони отримували "бойові виплати". Для цього в офіційні документи вносили дані про їхню участь у боях.

"У результаті службових махінацій, заступнику командира побудували будинок, а державі завдали збитків майже на 3 млн грн", - уточнюють у поліції.

Детективи Бюро економічної безпеки вже повідомили про підозру двом фігурантам справи. Їм інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Тепер заступнику командира військової частини та комбату загрожує до шести років в'язниці.