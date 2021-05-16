ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Земан назвав дурістю рішення РФ включити Чехію в список "недружніх країн"

Новость на русском →
Прага, Неділя 16 травня 2021 22:57
Земан назвав дурістю рішення РФ включити Чехію в список "недружніх країн" Фото: президент Чехії Мілош Земан (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Рішення Росії включити Чехію в список " недружніх країн" є "дурістю". Москва зробила помилку щодо колишнього друга.

Про це в ефірі Frekvence 1 заявив чеський президент Мілош Земан.

Земан протягом багатьох років виступав за дружні відносини з РФ, підтримував її участь у будівництві нової АЕС в його країні, а також закликав чеську владу закуповувати російську вакцину від COVID-19.

"З російського боку це - дурість. Тому що робити недругів з колишніх друзів - це помилка", - заявив глава держави.

Нагадаємо, 14 травня уряд Російської Федерації затвердив список " недружніх країн", яким буде заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. У список потрапили Сполучені Штати і Чехія.

23 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав". Зокрема, документом вводяться санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

Раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії повідомили, що також висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Мілош Земан Чехия
NEWS
Постраждалих при обваленні трибуни синагоги в Ізраїлі вже понад 160
Постраждалих при обваленні трибуни синагоги в Ізраїлі вже понад 160
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт