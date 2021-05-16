Земан назвав дурістю рішення РФ включити Чехію в список "недружніх країн"

Про це в ефірі Frekvence 1 заявив чеський президент Мілош Земан .

Земан протягом багатьох років виступав за дружні відносини з РФ, підтримував її участь у будівництві нової АЕС в його країні, а також закликав чеську владу закуповувати російську вакцину від COVID-19.

"З російського боку це - дурість. Тому що робити недругів з колишніх друзів - це помилка", - заявив глава держави.