Земан назвал действующего премьера Чехии своим желаемым преемником

Долларовый миллиардер Андрей Бабиш занимает пост премьер-министра Чехи с декабря 2017 года.

"Премьер-министр Бабиш заслуживает того, чтобы баллотироваться на пост президента, и я определенно проголосую за него. Он проделал невероятный объем работы, в отличие от тех, кто только критиковал", - пояснил Земан.

Евросоюз подозревал Бабиша в мошенничестве с субсидиями, выделенными агрофирме политика на сумму более 2 млн евро. В январе 2018 года парламент Чехии объявил о недоверии правительству Бабиша, и он вместе со своим кабинетом был вынужден уйти в отставку.

Позже Земан утвердил его возвращение на должность премьера. В 2019 году прокуратура Чехии прекратила уголовное преследование против Бабиша по обвинению в незаконном получении субсидии ЕС.