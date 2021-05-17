Земан назвав чинного прем'єра Чехії своїм бажаним наступником

Доларовий мільярдер Андрій Бабіш обіймає посаду прем'єр-міністра Чехи з грудня 2017 року.

"Прем'єр-міністр Бабіш заслуговує на те, щоб балотуватися на пост президента, і я безумовно проголосую за нього. Він виконав неймовірний обсяг роботи, на відміну від тих, хто тільки критикував", - пояснив Земан.

Євросоюз підозрював Бабіша в шахрайстві з субсидіями, виділеними агрофірмі політика на суму понад 2 млн євро. У січні 2018 року парламент Чехії оголосив про недовіру уряду Бабіша, і він разом зі своїм кабінетом був змушений піти у відставку.

Пізніше Земан затвердив його повернення на посаду прем'єра. У 2019 році прокуратура Чехії припинила кримінальне переслідування проти Бабіша за звинуваченням у незаконному отриманні субсидії ЄС.