Земан хочет на год продлить закрытие границ Чехии

Запрет на выезд граждан Чехии за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Об этом заявил президент страны Милош Земан, сообщает издание Ceske Noviny.

По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше "наслаждаться красотой чешских пейзажей".

Сам президент заявил, что лично он отдыхать поедет в Высочинский край на юго-востоке страны.

Как считает Земан, открытие границ приведет к тому, что люди поедут в страны с высоким уровнем заражения, что может вновь ухудшить эпидемиологическую ситуацию в Чехии.

Таким образом Земан отреагировал в том числе и на предложение министра здравоохранения Адама Войтеха, который предложил частично снять запрет на ограничения и разрешить чехам ездить в страны с низким уровнем заражения коронавирусом: Словакию или Хорватию. Однако он отметил, что вопрос это будет подниматься не раньше мая.

В свою очередь туристические фирмы просят правительство назвать хотя бы ориентировочные сроки открытия границ. Вице-президент туристической ассоциации Чехии Ян Папеж считает, что власти могли бы разрешить гражданам выезжать в том числе в Болгарию, Грецию, Таиланд, Вьетнам или на Мальдивы.

Напомним, Чехия полностью закрыла внешние границы с 16 марта. Покинуть страну граждане могут только по специальным разрешениям. 13 апреля правительство Чехии ввело ряд послаблений, которые ранее были введены из-за коронавируса, в частности - новые исключения из правила об обязательном ношении масок.

Позже правительство Чехии обнародовало план относительно дальнейшего ослабления карантина в стране из-за коронавируса. Карантин будет снят в пять этапов, начиная с 20 апреля.