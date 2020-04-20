Земан хоче на рік продовжити закриття кордонів Чехії

Заборона на виїзд громадян Чехії за кордон необхідно продовжити на рік, щоб не допустити нової спалаху коронавірусу. Про це заявив президент країни Мілош Земан, повідомляє видання Ceske Noviny.

На думку Земана, громадянам не треба їздити за кордон, а в період літніх відпусток їм краще "насолоджуватися красою чеських пейзажів".

Сам президент заявив, що особисто він поїде відпочивати в Височинський край на південно-сході країни.

Як вважає Земан, відкриття кордонів призведе до того, що люди поїдуть у країни з високим рівнем зараження, що може знову погіршити епідеміологічну ситуацію в Чехії.

Таким чином Земан відреагував у тому числі і на пропозицію міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, який запропонував частково зняти заборону на обмеження і дозволити чехам їздити в країни з низьким рівнем зараження коронавірусом: Словаччини чи Хорватії. Однак він зазначив, що це питання буде підніматися не раніше травня.

У свою чергу туристичні фірми просять уряд назвати хоча б орієнтовні терміни відкриття кордонів. Віце-президент туристичної асоціації Чехії Ян Папєж вважає, що влада могла б дозволити громадянам виїжджати в тому числі в Болгарію, Грецію, Таїланд, В'єтнам чи на Мальдіви.

Нагадаємо, Чехія повністю закрила зовнішні кордони з 16 березня. Покинути країну громадяни можуть тільки за спеціальними дозволами. 13 квітня уряд Чехії ввів ряд послаблень, які раніше були введені через коронавірус, зокрема - нові винятки з правила про обов'язкове носіння масок.

Пізніше уряд Чехії оприлюднив план щодо подальшого ослаблення карантину в країні через коронавірус. Карантин буде знятий в п'ять етапів, починаючи з 20 квітня.