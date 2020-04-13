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В Чехии ослабили карантин

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 11:01
В Чехии ослабили карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Защитные маски можно не надевать водителям и пассажирам в одном автомобиле, если они являются членами одного домохозяйства

Правительство Чехии ввело ряд послаблений, которые ранее были введены из-за коронавируса, в частности - новые исключения из правила об обязательном ношении масок. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех, передает "Радио Свобода".

Как отмечается, правительство страны также приняло решение продлить карантин до 30 апреля.

Впрочем, теперь защитные маски можно не надевать водителям и пассажирам в одном автомобиле, если они являются членами одного домохозяйства, водителям общественного транспорта, если они находятся в полностью изолированной кабине, детям до двух лет, людям с ментальными расстройствами и расстройствами аутистического спектра.

Добавим, по состоянию на 13 апреля в стране зафиксировано 5 991 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в числе них 138 летальных. 464 человека выздоровели.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о продолении карантина для борьбы с коронавирусом до 10 мая. Французская власть побаивается сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений.

РБК-Украина писало, что на сегодня в мире зарегистрировано 1 млн 853 тыс. 183 случая инфицирования коронавирусом.

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