Зеленському на Ставці представили стратегію повернення українців з полону

"Сьогодні на Ставці була представлена стратегія щодо повернення наших людей із російського полону. Багато делікатних деталей. Того, що стосується формування списків. Того, що стосується роботи з партнерами", - повідомив президент.

Він доручив представникам ГУР, МВС, СБУ та ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати українцям щодо того, як проходить процедура обміну полоненими.

"Також я доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Таке посилення довіри потрібне", - додав Зеленський.