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Зеленскому на Ставке представили стратегию возвращения украинцев из плена

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Увеличение обменного фонда со стороны Украины это дополнительные возможности для проведения обмена пленными с РФ. В ближайшее время украинцы смогут узнать, как проходит процедура обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня на Ставке была представлена стратегия по возвращению наших людей из российского плена. Много деликатных деталей. Того, что касается формирования списков. Того, что касается работы с партнерами", - сообщил президент.

Он поручил представителям ГУР, МВД, СБУ и ВСУ представить обществу детали, которые необходимо знать украинцам относительно того, как проходит процедура обмена пленными.

"Также я поручил привлечь к этой работе общественные организации родных украинских военных и гражданских, которые сейчас в плену. Такое усиление доверия необходимо", - добавил Зеленский.

Напомним, что сегодня, 15 августа, Украина создала в Курской области военную комендатуру.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки сообщил, что было завершено поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах на территории Курской области.

Более того, РБК-Украина сообщало, что бойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области, Часть из них - воины кадыровского подразделения "Ахмат".

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Владимир Зеленский