Зеленскому на Ставке представили стратегию возвращения украинцев из плена

"Сегодня на Ставке была представлена стратегия по возвращению наших людей из российского плена. Много деликатных деталей. Того, что касается формирования списков. Того, что касается работы с партнерами", - сообщил президент.

Он поручил представителям ГУР, МВД, СБУ и ВСУ представить обществу детали, которые необходимо знать украинцам относительно того, как проходит процедура обмена пленными.

"Также я поручил привлечь к этой работе общественные организации родных украинских военных и гражданских, которые сейчас в плену. Такое усиление доверия необходимо", - добавил Зеленский.