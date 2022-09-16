Зеленскому разрешили выступить на Генассамблее ООН онлайн

Отметим, что в Генассамблею входят 193 члена. За то, чтобы Зеленский выступил на неделе высокого уровня онлайн, проголосовал 101 человек, против - 7, воздержались - 19.

Отметим, что постпред РФ при ООН Василий Небензя выступал против разрешения украинскому президенту обратиться к участникам онлайн.

"Это очередное нарушение правил, которые мы (государства-члены ООН - ред) установили. Зеленский прекрасно путешествует по стране, вчера посещал регионы страны, а сюда он не может приехать. Если не можете приехать, значит, пошли своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение", - сказал он журналистам.

Отметим, что неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации пройдет 20-26 сентября.